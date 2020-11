Taglia l'erba e cade da 5 mt, è gravissimo

(ANSA) - CASTIGLIONE CHIAVARESE, 14 NOV - Versa in fin di vita un uomo di 31 anni residente a S.Pietro Frascati in comune di Castiglione Chiavarese (Genova) caduto nel pomeriggio da un muro alto circa cinque metri. L'uomo stava tagliando l'erba quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla sottostante strada provinciale. Sul posto i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e i medici del 118 che visto lo stato di incoscienza l'hanno intubato. Il ferito ' stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova in condizioni critiche. (ANSA).