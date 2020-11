Liguria, oltre mille nuovi contagi, apre Covid-Hotel

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - Via libera della Protezione civile regionale al trasferimento dei pazienti Covid a bassissima intensità nell'hotel della catena Best Western di via al Ponte Calvi di Genova, in pieno centro storico. L'arrivo dei pazienti è gestito direttamente dalla centrale operativa della Protezione civile. Il trasferimento - in questo albergo potranno trovare posto fino a 76 pazienti - alleggerirà la pressione sulle strutture ospedaliere. In albergo opererà una squadra di 37 assistenti e un medico". Nell'hotel saranno sistemati anche 25 posti letto dedicati a bambini che dovranno effettuare la quarantena. Si tratta di bambini socialmente svantaggiati che non hanno famiglia o hanno famiglia con condizioni sociali particolarmente fragili. Intanto, i dati segnalano altri 30 decessi, 1.091 i nuovi contagi, su 6.167 tamponi. I ricoverati sono 1.510 (+28): tra questi 108 in terapia intensiva, 2 in meno di ieri. E' entrata in vigore l'ordinanza sindacale che interdice a Genova la passeggiata a mare e l'accesso alle spiagge. L' ordinanza, in vigore da oggi a mezzogiorno e fino alle 19 di domani con orari che si replicheranno per tre weekend (ANSA).