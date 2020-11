Genova, con i primi 8 pazienti apre il covid hotel

Via libera della Protezione civile regionale al trasferimento dei pazienti Covid a bassissima intensità nell'hotel della catena Best Western di via al Ponte Calvi di Genova, in pieno centro storico. Stamani sono attesi i primi otto pazienti provenienti dai nosocomi cittadini, principalmente dal Policlinico san Martino e dall'ospedale Galliera. L'arrivo dei pazienti è gestito direttamente dalla centrale operativa della Protezione civile. Il trasferimento - in questo albergo potranno trovare posto fino a 76 pazienti - alleggerirà la pressione sulle strutture ospedaliere. In albergo opererà una squadra di 37 assistenti e un medico". Ieri sono stato sanificati tutti gli ambienti e quindi la struttura è operativa. "Lunedì - ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone - partirà anche la struttura extraospedaliera della Spezia".