Covid: in Liguria 1.209 casi, 50% delle specialità chiuse

Nella Liguria che si avvia a una nuova stretta per il weekend con la richiesta del presidente della Regione Giovanni Toti ai sindaci di intervenire con ordinanze per vietare il passaggio nelle aree di maggior assembramento - a Genova saranno interdetti lungomare e spiagge - si registrano 1.209 nuovi positivi su ben 7.278 tamponi effettuati. Sono purtroppo 18 le nuove vittime e salgono di 10 i ricoverati, che diventano 1.482 in totale, 110 dei quali sono in terapia intensiva.

A causa della seconda ondata di Covid, ha comunicato il presidente Toti, ad oggi il 50-60% delle specialità mediche in Liguria è chiuso. "Resta aperto l'emergenza-urgenza, tutto l'indifferibile oncologico, neurologico, cardiologico e tutto quello che ne consegue", ha spiegato.

E' stato intanto aperto nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova il dtd (drive through Difesa) che si avvale del contributo della Marina Militare in collaborazione con Asl3 e Protezione civile. Il personale logistico è fornito dall'Istituto Idrografico della Marina e da personale del Comando marittimo Nord nell'ambito dell'Operazione Igiea. La marina militare ha allestito anche a Spezia un walk through, con la possibilità di eseguire il tampone non solo per chi vi si reca in auto.

Un medico di Genova, il pediatra di libera scelta Luigi Picardi, è morto per covid. Il conteggio dei camici bianchi deceduti dall'inizio della pandemia, eseguito dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, è salito così a 189.

La Regione Liguria ha stanziato 54 milioni di aiuti per le famiglie in difficoltà a pagare gli affitti a seguito dell'emergenza Covid. Il nuovo finanziamento coinvolge 136 Comuni liguri e si va ad aggiungere ai precedenti 2,1 milioni di euro stanziati nel mese di agosto dalla Regione. (ANSA).