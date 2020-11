Aperto drive through Marina militare alla Fiera di Genova

Aperto nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova il dtd (drive through Difesa) che si avvale del contributo della Marina Militare in collaborazione con Asl3 e Protezione civile. Il personale logistico è stato fornito dall'Istituto Idrografico della Marina e da personale del Comando marittimo Nord nell'ambito dell'Operazione Igea. A guidare il pool medico l'ufficiale medico Emanuele Salvi che sta effettuando i tamponi molecolari con i due sottufficiali infermieri Antonio Di Mare e Antonio Esposito coordinati dall'ufficiale medico e capitano di Vascello Paolo Impagnatiello.Il pool ha fatto gia' esperienza durante la prima ondata Covid nel Nord Italia. In Liguria la Marina gestisce tre Dtd e partecipa agli altri due. Oggi al dtd della Marina a Genova ci sono oltre 280 prenotazioni ma, assieme a quello allestito a Genova Quinto potrà effettuarne fino a 700. (ANSA).