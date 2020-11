Addetti pulizie in corteo, presidio personale sanitario

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Sciopero e protesta anche a Genova questa mattina per i lavoratori addetti alle pulizie e multiservizi che chiedono il rinnovo del contratto del settore.

La manifestazione, convocata a livello nazionale da parte di Filcams, Fisascat e Uiltrasporti, ha visto sfilare un corteo in via XX Settembre. I lavoratori, molti dei quali impiegati negli ospedali e nelle rsa e quindi in prima linea in questa fase di pandemia, si sono poi spostati sotto il consiglio regionale dove sono stati ricevuti dai capigruppo. In seguito all'incontro il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno all'unanimità a supporto della battaglia dei lavoratori del comparto che da sette anni attendono un nuovo contratto.

Sempre stamani presidio convocato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uilpa di una rappresentanza del personale sanitario davanti alla Asl3 di via Bertani. I lavoratori chiedono sicurezza, assunzioni e contratti L'iniziativa segue lo stato di agitazione già proclamato dalle federazioni nazionali lo scorso 19 ottobre. (ANSA).