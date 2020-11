Personale malato, Rsa chiede aiuto

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Situazione fuori controllo nella residenza protetta Villa Tasso di Rapallo a causa del Covid 19.

La struttura, di proprietà del comune ma gestita dalla società Kcs, ha annunciato di non potere più più garantire i servizi affidati a causa della carenza di organico: più della metà del personale ha contratto il Covid-19. Anche 13 su 15 ospiti risultano positivi. È stata la stessa società Kcs a comunicare la situazione al comune che in una nota spiega come gli ospiti siano stati presi in carico dalla As4. "Allo stato dei fatti, la Civica Amministrazione non può che prendere atto di quanto verificatosi precisando di aver provveduto a chiedere maggiori dettagli alla società Kcs riservandosi, con l'ausilio tecnico dell'autorità sanitaria, ogni ulteriore azione volta a verificare la rispondenza dell'operato ai protocolli vigenti".

(ANSA).