Operaio cade da rullo compressore

SANREMO, 12 NOV - Un operaio di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un rullo compressore che era diventato ingovernabile mentre stava asfaltando un tratto di strada a Sanremo. Ha riportato un politrauma e la centrale operativa del 118 ha allertato l'elisoccorso "Grifo", a bordo del quale il paziente è stato trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto ricostruito, per motivi ancora da accertare il mezzo ha acquistato velocità in un tratto in discesa schiantandosi contro un cancello e finendo successivamente in un giardino sotto la strada. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia e gli uomini dell'ufficio prevenzione dell'Asl per verificare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.