Genoa: lesione muscolare per Pjaca

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - La sconfitta con la Roma ha lasciato in casa Genoa strascichi sul fronte dell'infermeria.

Marko Pjaca, autore del gol rossoblù del momentaneo pareggio e sostituito poi nella ripresa, ha subito una lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro.

Pjaca va così ad aggiungersi ai giocatori infortunati tra cui Francesco Cassata. Il centrocampista, rientrato contro il Catanzaro in Coppa Italia a fine ottobre da un lungo infortunio ha subito infatti proprio durante la gara di Coppa una lesione al retto femorale destro e, come comunicato dal club rossoblù, "sta svolgendo attività riabilitativa presso un centro autorizzato di Pontremoli".

In miglioramento invece Stefano Sturaro che soffre di tendinite achillea, per il centrocampista terapia riabilitativa ma anche il ritorno agli allenamenti con i compagni. (ANSA).