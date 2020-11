Covid: Liguria, incentivi spesa in ore agevolate per over 65

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Per ridurre il rischio contagio covid la Regione Liguria ha siglato un'intesa con la grande distribuzione e i mercati rionali per attivare sconti agli over 65 che andranno a fare la spesa nelle fasce orarie meno congestionate. Lo spiegano gli assessori alle Politiche sociali e allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Ilaria Cavo e Andrea Benveduti, stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Gli sconti sono un modo per invogliare gli anziani a fare la spesa negli orari più indicati, sconti fino al 20 per cento da lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 nella grande distribuzione, sconti dal 5 al 10 per cento nei mercati rionali dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 11, anche i negozi possono aderire all'iniziativa", spiega Cavo. (ANSA).