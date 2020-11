Coronavirus: Portofino torna 'covid-free'

Portofino torna a essere 'covid - free'. Questo è quanto dicono i risultati del secondo giro di tamponi organizzato dall'amministrazione comunale.

Su 120 tamponi effettuati, nel laboratorio allestito nel teatrino comunale, non è stato riscontrato alcun caso di positività. "Grazie a tutti i portofinesi che hanno partecipato attivamente a questa importante azione di screening sul territorio, finalizzata alla tutela della salute di tutti - ha detto il sindaco di Portofino Matteo Viacava -. Desidero ringraziare, davvero di cuore, tutti i residenti del borgo per il grande esempio di civiltà e rispetto che stanno mostrando. Il momento è complesso e difficile ma aiutandoci, tutti insieme, possiamo davvero farcela".

A metà ottobre il Covid-19 era iniziato a circolare con preoccupazione nel borgo contagiando il sindaco stesso e altre sei persone. A seguito di questo piccolo focolaio il primo cittadino aveva organizzato un ciclo di tamponi pubblici da cui erano emerse altre 6 positività di soggetti asintomatici.

"Io e gli altri sei siamo guariti - aggiunge Viacava in un video messaggio -. Gli altri soggetti positivi asintomatici stanno aspettando il risultato del secondo tampone. Non si sa come si andrà avanti ma ad oggi il virus che iniziava a circolare è stato bloccato e possiamo essere un po' più fiduciosi per il futuro", ha concluso il sindaco. (ANSA).