A Savona prende il via progetto 'ospedale macula free'

(ANSA) - SAVONA, 12 NOV - Prende il via all'ospedale San Paolo di Savona il progetto 'Ospedale Macula Free' che ha come obiettivo la prevenzione delle problematiche legate alla maculopatia. Una patologia che colpisce quasi il 30 % della popolazione sopra i 65 anni. In alcuni punti dell'ospedale sono stati installati dei test di autovalutazione, i 'Reticoli di Amsler, ' che consento agli utenti e al personale ospedaliero di valutare in dieci secondi la propria qualità visiva. Con un un reticolo di righe orizzontali e verticali sarà possibile controllare il proprio campo visivo centrale. ''La diagnosi tempestiva in questo caso è quanto mai fondamentale per evitare ulteriori peggioramenti con il rischio di deficit della vista irrecuperabili - spiega Gian Maria Venturino, direttore del reparto di oculistica. - La maculopatia è una patologia che colpisce prevalentemente la popolazione anziana ma ultimamente assistiamo a un incremento anche nella fascia di età più giovane dovuto al suo legame con le patologie metaboliche, prima di tutto il diabete." Ogni anno, nei reparti di oculistica dell'Asl 2 vengono eseguiti circa 2800 tomografie ottiche,1400 fluorangiografie e 3200 iniezioni intravitreali. "Per queste patologie la parola d'ordine è tempestività nella diagnosi e nei trattamenti. In tal senso, la 'Griglia di Amsler' è uno strumento semplice, veloce e gestibile in autonomia'', commenta il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto.

(ANSA).