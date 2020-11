2-1 all'Islanda, Italia U21 vede gli Europei

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Islanda-Italia 1-2 in una partita delle qualificazioni per la fase finale dell'Europeo Under 21.

Match winner il centrocampista dello Spezia Tommaso Pobega, autore di una doppietta. Ora gli azzurri, che sono in testa al loro girone con 19 punti, basterà battere il Lussemburgo domenica per qualificarsi. (ANSA).