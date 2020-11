Covid: Liguria attiva piattaforma web per cure a domicilio

La Regione Liguria ha attivato una piattaforma informatica per curare a domicilio i pazienti covid attraverso i medici di famiglia e gli infettivologi degli ospedali. Lo annuncia il segretario regionale dei medici di famiglia Andrea Stimamiglio. "Nella piattaforma saranno inseriti giornalmente i parametri vitali dei pazienti, grazie al parere specialistico degli infettivologi potremo decidere chi ricoverare in ospedale senza affollare i pronto soccorso", sottolinea. "Che io sappia il progetto sviluppato da Liguria Digitale è una cosa unica in Italia", commenta. (ANSA).