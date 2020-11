Covid: Toti, da oggi 2 nuovi punti tampone a Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - "Salgono a 8 i punti tampone per il covid, tra drive e walk through, nella Asl 3 di Genova. Da oggi l'offerta si arricchisce con due nuovi ambulatori in Valpolcevera e Valbisagno". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook annuncia l'apertura di due nuovi centri tamponi a Serra Riccò presso i locali messi a disposizione dal Comune in via Medicina 56, e a Struppa presso il Palazzo della Salute.

Da oggi è attivo anche il nuovo punto del centro storico di Genova nella nuova sede del Porto Antico (Porta Siberia - ex Museo Luzzati), che va a sostituire quello alla Commenda di Pré.

"Un altro passo importante per aumentare la nostra capacità di tracciamento, - evidenzia Toti - aiutare i nostri ospedali e contenere la diffusione del virus, in modo da far ripartire al più presto le attività economiche che si sono dovute fermare".

