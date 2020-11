A.Mittal: schiarita a Genova, stop a sospensioni e scioperi

Si torna al lavoro nello stabilimento di Arcelor Mittal a Genova. L'incontro in prefettura sull'ex Ilva si è concluso con il ritiro da parte dell'azienda di tutte le 250 lettere di sospensione dall'attività lavorativa e la fine di scioperi e blocchi a varchi avviati dai lavoratori in protesta per i licenziamenti comunicati dalla società. Ed è stato reintegrato Luigi Guadagno, l'operaio che aveva ricevuto la comunicazione di licenziamento per aver denigrato il direttore in un messaggio vocale su whatsapp: per lui scattano tre giorni di sospensione. (ANSA).