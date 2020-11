A.Mittal: operaio reintegrato, 'I compagni sempre con me'

Sono stati giorni difficili per Luigi Guadagno, l'operaio di 43 anni licenziato da ArceloMittal per un vocale su whatsapp in cui apostrofava il direttore dello stabilimento di Genova Massimo Pagliaro. Oggi, dopo la notizia del suo reintegro - il verbale di accordo firmato da azienda e Fiom di fronte al prefetto Carmen Perrotta prevede solo 3 giorni di sospensione - può tornare a sorridere. ""Non so descrivere l'emozione che provo in questo momento - racconta - vengo da giorni molto difficili per me ma soprattutto per la mia famiglia visto che siamo al momento monoreddito con un bimbo piccolo da mantenere. Appena l'ho detto alla mia compagna si è dovuta sedere sul divano perché non credeva alle parole che le stavo dicendo".

Guadagno, iscritto alla Fiom e da sempre in prima fila nelle manifestazioni, non si è tirato indietro nemmeno in queste giornate partecipando ai blocchi e al corteo di oggi: "E' stata una grande vittoria sindacale e politica - dice - ma voglio soprattutto dire grazie ai lavoratori che non mi hanno lasciato solo dal primo all'ultimo giorno". (ANSA).