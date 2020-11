A.Mittal: in 500 in corteo a Genova dopo sospensioni operai

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Sono oltre 500 ii lavoratori Arcelor Mittal dello stabilimento di Genova a sfilare questa mattina verso il centro della città nel corteo organizzato dalla Fiom dopo la decisione dell'azienda di inviare agli operai lettere di sospensione immediata dal lavoro. Al momento sono 250 le lettere arrivate ai dipendenti. "Questa è una serrata - denuncia il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro - illegittima per il diritto del lavoro e anche per la nostra Costituzione. I dirigenti di quest'azienda sono dei barbari che prima hanno distrutto gli impianti non investendo un euro e ora se la prendono con i lavoratori. Noi non ci stiamo e oggi saremo in piazza per difendere il lavoro. Chiediamo al Governo in Prefettura". Il corteo è partito alle 8 e alle 8.30 ai lavoratori ex Ilva si sono unite anche delegazioni di altre fabbriche genovesi, da Leonardo a Fincantieri ad Ansaldo energia. Il corteo è in marcia verso la prefettura. (ANSA).