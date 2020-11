Salone Orientamenti al via con 40 mila adesioni on line

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Oltre 15 mila gli utenti unici, mille classi pari a circa ulteriori 25 mila studenti per un totale di circa 40 mila iscritti oltre a 12.360 prenotazioni per i webinair, molti dei quali già sold out. Parte da questi numeri, che sono quelli delle pre-registrazionI, Il 25° Salone Orientamenti, il primo evento nazionale sull'orientamento, sulla formazione e sul lavoro che ha scelto il "saper cambiare" come parola chiave. "Era importante esserci - ha spiegato l'assessore alla formazione della Regione Liguria, Ilaria Cavo - il Salone Orientamenti ha saputo cambiare e i numeri delle iscrizioni che sono arrivate alla nostra piattaforma online ci dicono che non solo orientamenti c'è con la sua proposta di incontri, testimonial, stand, formazione professionale Università e aziende, ma soprattutto con i giovani, che stanno rispondendo iscrivendosi, con gli insegnanti e soprattutto i genitori". La tre giorni, quindi, si snoderà tra visite virtuali dove studenti e genitori potranno dialogare con i referenti di oltre 250 Scuole, Enti o Aziende e un fitto programma di incontri e eventi con importanti personaggi del mondo della formazione, dell'imprenditoria, della cultura, dello spettacolo, del mondo giovanile. "La cosa più importante - prosegue Cavo - è dire ai ragazzi di non fare scelte non consapevoli, quest'anno più che mai. Pensare a un percorso di studi superiore, università o lavoro, capire che scorsa accade è fondamentale.

Una ricerca dice che a livello nazionale i ragazzi si orientano poco, fanno scelte tendenzialmente autonome ma senza informarsi adeguatamente. Credo che il messaggio che deve arrivare è quello di fare le proprie scelte libere ma consapevoli. E anche per questo motivo la piattaforma resterà anche alla fine di questi tre giorni, e penso che sarà anche implementata per rimanere un punto di riferimento". (ANSA).