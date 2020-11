Incasso Millevele al Gaslini per borse di studio

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - "Il nostro obiettivo con questa donazione è quello di finanziare dottorati di ricerca e borse di studio". Obiettivi ben precisi quelli del professor Carlo Dufour, direttore del Polo Onco-Ematologico dell'istituto Giannina Gaslini di Genova, che oggi ha ricevuto in una cerimonia simbolica presso la sede dello Yachting Club Italiano la donazione di 24.000 euro frutto della recente regata "Millevele".

La veleggiata era in programma il 3 ottobre scorso ma per il maltempo non è stata corsa. L'incasso delle iscrizioni, supportate dagli sponsor, è stato devoluto proprio al Gaslini.

"Abbiamo scelto di supportare il Gaslini perché al momento tutta l'attenzione è destinata al Covid ma non bisogna dimenticare tutti gli altri pazienti e come sempre l'attenzione va ai pazienti più piccoli che devono superare problematiche importanti" ha spiegato il presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi. "Per lo Yachting Club è un segnale di partecipazione e apertura alla città. Diamo un contributo importante al Gaslini in un momento in cui il sistema sanitario è sotto stress".

Alla cerimonia, che ha visto presente anche il neo presidente del Gaslini Edoardo Garrone, hanno preso parte anche gli sponsor che con il loro aiuto hanno contribuito al raggiungimento dei 24000 euro.

"E' un gesto bello che apprezziamo molto - ha sottolineato il professor Dufour-. C'è bisogno di investire sui giovani, che devono seguire percorsi di formazione impegnativi, percorsi che vanno finanziati, per poter avere in futuro un ricambio con medici preparati". (ANSA).