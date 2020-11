Gomme tagliate auto Asl Savona

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - Atto vandalico si danni della Asl 2 a Savona. Questa mattina i dipendenti hanno trovato diverse auto con le gomme tagliate. Otto in totale le vetture danneggiate, tutte recanti sulla fiancata il logo di Asl 2: ad ognuna i vandali hanno bucato una o due ruote. Le auto erano parcheggiate nelle vie adiacenti alla sede di via Collodi. Al momento il gesto non è stato rivendicato. Le indagini sono affidate alla polizia municipale, che in queste ore sta vagliando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nell'area. (ANSA).