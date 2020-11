Giudice serie A, tre squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tre giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 7/a giornata. Gli squalificati sono Tommaso Augello e Lorenzo Tonelli della Sampdoria e di Sebastiano Luperto del Crotone.

Ammonizione ed ammenda di 2.000 euro a Franck Ribery della Fiorentina e Milos Vulic del Crotone per "aver simulato di esser stati sottoposti a intervento falloso in area di rigore avversaria". Ammenda di 3.000 euro al Torino a titolo di responsabilità oggettiva, "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti".

Squalificati per una giornata anche il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ed il preparatore atletico del Napoli, Dino Tenderini. (ANSA).