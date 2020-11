Covid: Toti, Governo dia ristori adeguati e immediati

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - "Dal Governo ci aspettiamo ristori adeguati e immediati per il tessuto commerciale che subirà inevitabili danni". Lo scrive il governatore ligure Giovanni Toti alla vigilia dell'entrata in vigore delle restrizioni previste dalla 'zona arancione' da domani in Liguria. "Dopo la prima fase dell' emergenza molte delle nostre attività hanno aspettato mesi gli aiuti promessi da Roma, ora non possono più permetterselo. Saranno settimane difficili, i cittadini dovranno impegnarsi sta facendo la nostra sanità. Ma i sacrifici non possono non essere ricompensati". (ANSA).