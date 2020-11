Caritas Genova cerca coperte e sacchi a pelo per l'inverno

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Caritas diocesana si prepara per aiutare quanti vivono in strada ad affrontare il prossimo inverno. "Il freddo è alle porte e come ogni anno Caritas Diocesana, in rete con gli enti di carità della Diocesi, promuove interventi per soccorrere le persone senza dimora e metterle al riparo dalle basse temperature" si legge sul sito della caritas genovese. Inoltre, continuano operatori e volontari, "quest'anno, ai rigori dell'inverno, si aggiunge la pandemia, che tende a isolare e spingere ancora più ai margini chi vive in strada" e per questo "dobbiamo moltiplicare gli sforzi per garantire accoglienza notturna a quante più persone possibile, nei limiti delle norme anti-assembramento in vigore, e per portare sacchi a pelo, coperte e zaini a quanti non troveranno posto e resteranno in strada". A causa dell'emergenza sanitaria, inoltre, ogni bene donato deve essere portato nelle zone di raccolta già pulito e confezionato e non sfuso. Servono anche volontari che, da dicembre a marzo, siano disponibili a garantire "l'accoglienza notturna di emergenza per coprire i turni ed assicurare un posto caldo, protetto e sicuro anche in termini di prevenzione sanitaria da Covid 19". (ANSA).