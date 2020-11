Lamborghini, anche Liguria tra scatti With Italy, for Italy

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Anche la Liguria è protagonista di 'With Italy, For Italy', il progetto fotografico di Lamborghini che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le qualità e l'identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni. A interpretare la Liguria è stato il ventitreenne fotografo paesaggista Alberto Selvestrel, il più giovane del team, a riprova dell'investimento di Automobili Lamborghini nelle future generazioni, segnala la casa di Sant'Agata Bolognese.

Selvestrel, in maniera coerente al suo stile fotografico basato sulla ricerca di dialogo tra natura ed elementi antropici, ha toccato gli angoli più suggestivi della regione mettendo in relazione il design della Huracán Evo con le forme del paesaggio ligure, spiega la casa automobilistica. Ogni regione è stata abbinata ad un modello della gamma Lamborghini, un viaggio concepito come atto di amore di un'azienda verso il proprio Paese, nell'intento di far emergere quanto di straordinario custodiscono i suoi territori. "Le fotografie rappresentano un percorso metaforico di redenzione, come quello che sta vivendo il nostro Paese in questo momento di grande difficoltà", spiega Selvestrel. (ANSA).