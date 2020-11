Covid: Toti, non diversificheremo Liguria per province

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - "Non ci sono le condizioni" per tenere fuori dalla zona arancione di rischio covid alcune province della Liguria. Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Al momento non ci sono le condizioni per diversificare la Regione Liguria in base alle province, la Liguria ha un numero di ospedalizzati e di terapie intensive occupate che sta crescendo ovunque. - sottolinea - Inoltre il ritardo dell'onda epidemica nelle altre province rispetto a Genova, fa sì che mentre Genova potrebbe stabilizzarsi, nelle prossime giornate potrebbero crescere le altre province".

