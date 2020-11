Covid: Toti, Liguria 'arancione' per 2 settimane

"La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza". Questo il post del governatore Giovanni Toti che conferma l'inserimento della Liguria in zona arancione. "Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione - ha scritto Toti -. Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere".

"La situazioni degli ospedali in Liguria resta pesante, penso sia stato uno degli elementi decisivi della scelta del Comitato tecnico scientifico e dell'Istituto superiore di sanità sul passaggio della Liguria dalla zona gialla ad arancione". E' il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa sull'emergenza coronavirus. Toti annuncia che a breve un hotel della catena Best Western a Genova sarà riconvertito per ospitare i pazienti covid autosufficienti. "Posso immaginare che l'utilizzo dei posti letto in ospedale sia stato uno dei motivi del passaggio della Liguria da gialla ad arancione. - aggiunge - La decisione è stata presa sulla base del report 25 che finisce il primo novembre e non si discosta dal report 24, con un discreto tempo di latenza, avevamo proposto di utilizzare dati più recenti, ma il Governo ha deciso diversamente".