Covid: in Liguria 538 nuovi casi, altre 21 vittime

Sono 538 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria, emersi dopo 3.130 tamponi, con la consueta frenata dunque dei test nei giorni festivi. Ci sono purtroppo altre 21 vittime. Mentre i ricoverati salgono complessivamente di 64 unità a 1.479 ospedalizzati, con 92 malati in terapia intensiva, 11 in più di ieri. E' quanto emerge dal bollettino con il flusso dati tra Alisa e il ministero. A Genova i contagi sono 349, nello spezzino i nuovi casi sono 51, nell'Asl 4 sono 62, un solo nuovo contagi in Asl1 e 75 in Asl 2. (ANSA).