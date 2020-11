Con auto in scarpata, resta bloccata per l'intera notte

Una donna è precipitata con l'auto in una scarpata a Montoggio (Genova) ed è rimasta bloccata nel veicolo ribaltato per l'intera notte. Solo questa mattina la donna, rimasta ferita in maniera non grave, è stata trovata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco dopo aver portato al sicuro la signora e affidata al personale medico, hanno poi recuperato il mezzo incidentato con l'autogrù, (ANSA).