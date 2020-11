Ambiente: migliora la Liguria, bene Genova, arretra Savona

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Cresce complessivamente la Liguria, balzo di Genova, Imperia e La Spezia mentre perde posizioni Savona. E' la fotografia della nostra regione che emerge da Ecosistema Urbano 2020, il report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore. Per quanto riguarda la Liguria la performance migliore è della città della Spezia che risulta 17esima (era 21/a nel 2019) nella classifica nazionale ed è seguita da Genova 43esima (73/a nel 2019), Savona 46esima (39/a nel 2019) e Imperia 49esima (nel 2019 era 90/a) su un totale di 104 città. "Nella nostra regione dobbiamo fermare il consumo di suolo, garantendo traporto pubblico di qualità e maggior spazio alle isole pedonali, puntando sull'aumento della qualità della raccolta differenziata e dell'aria." spiega Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria. A Genova migliora, seppur timidamente, la qualità dell'aria e cresce il numero di passeggeri che utilizzano il trasporto pubblico locale, Savona è penalizzata dall'aumento dei rifiuti pro capite prodotti e dal non aver raggiunto la soglia del 65% di raccolta differenziata. (ANSA).