Tris Mkhitaryan al Genoa, Roma terza, rossoblù terzultimi

Una tripletta di Mkhitaryan trascina la Roma al Ferraris e per i giallorossi è zona Champions, al terzo posto. La squadra di Fonseca supera anche l'assenza di Dzeko per covid e mantiene l'imbattibilità sul campo. Giallorossi brillanti nonostante la fatica di Coppa e vittoria che contribuisce a crescere in autostima. Rossoblù in difficoltà e crollati dopo il momentaneo pareggio di Pjaca (5'st): la squadra di Maran è infilata in contropiede per due volte, ma in mezzo c'è una occasione per Destro per rimettere il risultato in parità. Sul risultato incide molto la gestione della partita da parte di Fonseca che dopo l'1-1 sostituisce Borja Mayoral con Cristante avanzando l'armeno che diventa devastante. Maran le prova tutte, cambiando più volte il modulo passando dal 4-3-2-1 al 4-4-2 e nella ripresa al 3-5-2. Dopo il pareggio osa di più e invece viene infilato. La Roma ride, il Genoa riflette: appena 2 punti nelle ultime 5 gare e terzultimo posto in classifica. (ANSA).