Covid: Liguria, 886 nuovi casi, in aumento gli ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - Sono 886 i nuovi positivi al covid in Liguria. Due i morti (due donne di 82 e 92 anni, decedute all'ospedale di Sarzana) per un totale di 1916. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 4856. Il rapporto tamponi-positivi è del 18,2%, la media nazionale è del 17%. I positivi complessivi sono 17269, 391 più di ieri. I guariti sono 17245, 493 più del giorno precedente. Gli ospedalizzati sono 1415, 37 in più rispetto alle 24 ore precedenti: di questi 81 sono in terapia intensiva, ieri erano 77.

In isolamento domiciliare ci sono 10993 persone, 265 in più, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 9280., 260 in più rispetto a ieri.

I positivi provincia per provincia: 1477 a Imperia, 1589 a Savona, 10904 a Genova, 2211 alla Spezia, 325 sono residenti fuori regione e per 763 la residenza è in fase di accertamento.

Dei nuovi positivi 111 sono stati trovati nell'Imperiese, 87 nel Savonese, 148 nello Spezzino e 540 nella Asl3 di Genova, dove 27 sono nel settore sociosanitario (ANSA).