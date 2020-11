Benevento-Spezia 0-3; Pobega e doppio Nzola: volano le 'aquile'

Colpo dello Spezia in casa del Benevento. I liguri espugnano il Vigorito e vincono la sfida salvezza con i sanniti 3-0. Tante disattenzioni tra i padroni di casa, costretti spesso a rincorrere senza riuscire ad intercettare le idee di gioco di Ricci e compagni.

Liguri in vantaggio nel primo tempo con Pobega alla mezzora.

Il Benevento reagisce ma è sfortunato: la conclusione di Lapadula si stampa sul palo. Nella ripresa una doppietta di Nzola, a segno nel giro di cinque minuti chiude la partita. Per il Benevento è la quarta sconfitta consecutiva. Lo Spezia sale a 8 punti in classifica scavavalcando il Benevento. La squadra di Inzaghi nella passata stagione, in serie B, aveva vinto entrambe le sfida contro lo Spezia.