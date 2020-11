Senza mascherina, locale chiuso

Un commerciante che era già stato sanzionato nel giugno e nel luglio scorsi e ogni volta segnalato alla Prefettura per la chiusura come vogliono le normative nazionali, è stato nuovamente sorpreso a servire i clienti senza indossare la mascherina e ora dovrà tenere chiuso 5 giorni. Lo segnala la polizia municipale di Genova. Ieri gli agenti hanno verificato nuovamente l'inosservanza. Sono state comminate al titolare diverse altre sanzioni. Al momento del controllo, gli agenti del nucleo Commercio hanno accertato, tra l'altro, la vendita di prodotti alimentari sfusi con esposizione dei prezzi al pezzo anziché per unità di misura e lì esposizione in maniera difforme delle sostanze allergene nella lista degli ingredienti.

Giovedì sono state 95 le sanzioni comminate dalla Polizia locale genovese a chi non ha rispettato le regole di prevenzione nazionali e locali, 27 nel centro storico e 68 in altre zone della città mentre ieri, venerdì 6 novembre, sono state 74 le sanzioni: 18 nel centro storico e 56 nelle altre zone della città.

Giovedì sono stati 25 i cittadini sanzionati nel centro storico mentre nelle altre zone della città sono stati 64. 6 le sanzioni ad attività economiche, 2 nel centro storico e 4 in altri quartieri. Ieri sono stati 18 i cittadini sanzionati nel centro storico mentre nelle altre zone della città sono stati 48. 8 le sanzioni ad attività economiche in città.

"Le attività economiche dove non vengono rispettate le norme di prevenzione vengono segnalate alla prefettura per la chiusura di 5 giorni prevista dalla normativa nazionale e nei casi più gravi, in cui il mancato rispetto delle regole viene reiterato (come nel caso del negozio di piazza Caricamento), viene disposta l'immediata chiusura" spiegano i vigili.