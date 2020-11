Medici salvano neonato per strada

Un equipaggio della Croce Rossa di Loano (Savona), uscito per soccorrere una persona in autostrada, ha salvato un bambino di 8 mesi che rischiava di morire per una crisi respiratoria. E' successo la scorsa notte. I militi stavano andando sulla A10 per un codice rosso cardiocircolatorio in una area di sosta quando una vettura li ha bloccati parandosi davanti al mezzo e facendo segnali con luci e clacson. Dentro l'auto due genitori in preda al panico: il loro neonato aveva le convulsioni e non respirava. Immediatamente i volontari hanno soccorso il bambino e lo hanno trasportato in ospedale, avvisando la centrale di inviare un altro mezzo sul codice rosso in autostrada.

"Ci sono momenti nei quali, durante un intervento, ci si ritrova improvvisamente a fare delle scelte e si hanno pochi secondi per decidere - raccontano i militi - sono cose che non si imparano nei corsi. Ci sono due vite in pericolo e non si può essere in due posti contemporaneamente. Sono attimi nei quali mantenere la calma non è facile. Ma ci si deve riuscire".

Fortunatamente sia il neonato che il paziente in arresto sono arrivati vivi in ospedale, e ora sono nelle mani dei medici.