Genoa: Maran, contro la Roma dovremo essere perfetti

"Dovremo essere perfetti. Dovremo cercare di non concedere nulla e dovremo cercare di non prestare il fianco ad una squadra che è temibilissima. Dobbiamo dare più del cento per cento. Perché in gare come questa serve sempre di più". L'allenatore del Genoa Rolando Maran è ben consapevole della forza della Roma che domani arriverà al Ferraris.

I giallorossi sono imbattuti, reduci da una "manita" in Europa League ma anche da anni un avversario insuperabile per il Genoa. "Da parte nostra servirà continuità nel possesso palla e dovremo essere bravi a non regalare nulla, proprio perché questa continuità nella partita ci può premiare - ha spiegato-.

Sappiamo che incontriamo una squadra che concede poco ed è molto temibile ma questo deve essere di stimolo e non farci impaurire".

Roma che svetta sulle palle inattive, già cinque i gol segnati. "Hanno una fisicità incredibile e quindi servirà ancora maggiore attenzione tanto più che hanno superato sia difese a uomo che a zona".

Un Genoa che arriva a questa sfida dopo aver già giocato 5 gare in 17 giorni e quella di domani sarà la sesta in 21 giorni.

La stanchezza rischia di creare problemi ai quali da oggi si aggiunge anche la positività di Zapata, uno dei pochi che non era stato colpito dal contagio del gruppo nel momento più difficile ai primi di ottobre. In totale sono dunque sette i giocatori prima della rifinitura odierna sicuri indisponibili (Brlek, Males, Zappacosta, Cassata, Sturaro, Shomurodov).

"Dispiace per Cristian e per tutti noi, anche perché non riusciamo ad uscire da questo momento nero". (ANSA).