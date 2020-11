Covid: assembramenti nei bar a Sarzana, locali multati

(ANSA) - SARZANA, 07 NOV - Gruppi di giovani assiepati ai tavolini dei dehor: scatta la multa per i titolari dei bar. È accaduto ieri a Sarzana, con i controlli della Polizia dedicati al rispetto dei parametri e delle norme anti Covid-19 che hanno riguardato il centro storico della città. Nel mirino sono finiti tre bar in quanto all'interno dei dehor erano presenti gruppi di ragazzi assembrati attorno ai tavolini, in palese violazione delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale e senza mascherine. In alcuni locali non erano esposte le insegne previste dal Dpcm con l'indicazione del numero massimo di clienti da ospitare, né i tavolini e le sedute erano posizionati alla dovuta distanza. Gli avventori sono stati immediatamente ammoniti ed allontanati, mentre le attività dei locali temporaneamente sospese. I controlli disposti dalla Questura fanno seguito alle criticità emerse nell'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, relative all'aumento delle presenze nei locali nella fascia pomeridiana indotte dalla chiusura anticipata dei bar e degli esercizi di ristorazione (ANSA).