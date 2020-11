Covid: 35 morti e 1092 i nuovi casi

I nuovi positivi al covid in Liguria sono 1092, i morti 35, i tamponi fatti 5630. I positivi in totale sono16878, i guariti 16752 (550 più del giorno precedente). Il totale dei morti è 1914, i ricoverati sono 1378, di cui 77 in terapia intensiva. Sono i numeri che fotografano le ultime 24 ore di emergenza covid in Liguria.

I 1092 positivi sono stati scoperti con 5630 tamponi (19,4%), ieri i numeri erano 1127 su 5772 (19,5%). I 16878 sono così distribuiti nelle provnce: 10644 a Genova, 2137 alla Spezia, 1598 a Savona, 1426 a Imperia, 310 sono residenti fuori regione e per 763 la residenza è in fase di verifica. Dei 1092 nuovi positivi 636 sono nella Asl di Genova, con 48 casi scoperti nel settore socio sanitario; 174 sono nalla Asl Spezzina, 119 nel Savonese e 163 nell'Imperiese. Zero i casi nella Asl4 Chiavarese.

Gli ospedalizzati fanno registrare un calo sono 1378, 15 in meno di ieri (in terapia intensiva si è passati da 78 a 77), perché alcuni malati, i meno gravi, sono stati trasferiti in altre strutture, ma incidono anche i 35 morti di età compresa tra i 61 e i 96 anni: 6 sessantenni, 4 settantenni, 18 ottantenni, 7 novantenni.

In isolamento domiciliare ci sono 10 728 persone, 429 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 9020, 339 in più rispetto a ieri. (ANSA).