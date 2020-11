A fuoco cucina, famiglia sfollata

Incendio in una palazzina la scorsa notte a Mignanego, nell'entroterra di Genova. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina al piano terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che hanno domato le fiamme dopo alcune ore di lavoro. La famiglia è stata sfollata per consentire le operazioni di spegnimento. Non risultano persone ferite o intossicate.