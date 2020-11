Trasporti: a Genova i nuovi bus full electric

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Da Piazza De Ferrari al quartiere di Borgoratti in modalità "full electric" grazie ai nuovi bus Irizar, mezzi da 10,8 metri, 80 posti, di cui 20 a sedere, con dotazioni hi tech come telecamere per la sorveglianza a bordo e il contapasseggeri, la pedana di accesso per le persone in carrozzelle e l'impianto di climatizzazione. Ad alimentare questi veicoli sono cinque batterie agli ioni di litio posizionati sul tetto con un sistema di ricarica notturna in rimessa. "Sappiamo bene che la modernità è questa - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - bus capienti che riescono a fare anche più di un turno di servizio senza essere ricaricati. Un grande passo avanti che è stato reso possibile grazie al Decreto Genova, tramite Regione Liguria".

Un primo passo avanti verso un percorso di elettrificazione delle linee che dovrebbe concludersi entro il 2025. "Amt prosegue nel rinnovo della flotta - spiega l 'assessore alla mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora - e vogliamo arrivare al full electric entro il 2025. Grazie a questo finanziamento di 470 milioni di euro, ottenuto dal Mit, nei prossimi anni potremo acquistare 145 mezzi elettrici da 18 metri o forse da 24 se il ministero ci andrà ad autorizzare all'uso di questi mezzi".

Intanto l'azienda ha iniziato a dotarsi di questi nuovi mezzi, caratterizzati dalla livrea bianca e rossa. "Ci aspettiamo di arrivare a metà del 2021 con una flotta di 74 mezzi full electric - ha sottolineato l'amministratore unico, Marco Beltrami - abbiamo due poli elettrici che sono la rimessa Mangini , già operativa, dove saranno ospitati questi mezzi e, stiamo lavorando per il secondo polo elettrico, quello del ponente, a Cornigliano, dove saranno ospitati sia i 10 mezzi piccoli che arriveranno nei prossimi giorni che i 30 mezzi da 12 metri che arriveranno a metà del 2021". (ANSA).