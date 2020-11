Si finge fattorino per portare droga a domicilio

Si finge fattorino addetto alle consegne per smistare la droga. L'uomo, con tanto di divisa e furgone per passare inosservato, è stato arrestato dai carabinieri insieme al suo 'cliente' a cui aveva portato un pacco con mezzo chilo di marijuana. In manette è finito Luan Allushi, il finto fattorino albanese di 47 anni, e Paolo Tozzi, il 54 enne cui ha fatto la consegna.

I militari hanno notato Tozzi, già noto alle forze dell'ordine, mentre riceveva un pacchetto. A insospettire i carabinieri è stato il fatto che i due si siano fermati a chiacchierare più del dovuto. Dopo avere controllato il pacco, i militari hanno perquisito le case dei due trovando altre piccole quantità di droga. (ANSA).