Riaperto centro tamponi in Fiera

E' stato riaperto stamani alla Fiera di Genova l'ambulatorio drive-through per effettuare fino a 400 tamponi molecolari al giorno sul coronavirus previa prenotazione della Asl. Alcune decine le auto e i motorini in coda fin da inizio mattina all'ingresso del padiglione Jean Nouvel, dove le analisi sul covid erano state sospese in occasione del Salone nautico.

"Il personale sanitario della Marina militare dalla settimana prossima affiancherà i nostri medici in questo centro tamponi aumentando la capacità d'analisi", annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani durante un sopralluogo al punto della Fiera.

"Oggi apre il centro tamponi walk-through di Recco e la settimana prossima ne aprirà un altro in Val Bisagno a Struppa, ormai sono molti i punti dove i cittadini possono fare il tampone", commenta Toti.

"Presso l'ospedale psichiatrico di Genova Quarto siamo partiti con 100 tamponi al giorno, ieri abbiamo avuto 370 tamponi. - spiega il direttore dell'Asl 3 Luigi Bottaro - Oggi alla Fiera attiviamo un ulteriore 'equipaggio' per le analisi e abbiamo cento prenotati per rodare il sistema". L'obiettivo della Asl 3 è arrivare in breve tempo a una capacità fino a mille test al giorno.