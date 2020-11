Rapallo investe 18 milioni in opere pubbliche

(ANSA) - RAPALLO, 06 NOV - Il comune di Rapallo ha fatto una previsione di spesa di 18 milioni di euro da investire in opere pubbliche. Lo hanno annunciato il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio durante il consiglio comunale. Tra le principali opere in corso e in via di realizzazione ci sono la riqualificazione ambientale del golfo, la protezione della costa, la qualità dell'acqua e nuova spiaggia sul lungomare. All'inizio del prossimo anno verranno anche appaltati i lavori per la riapertura del cantiere San Francesco. Due dei 18 milioni saranno utilizzati per lavori di manutenzione della città come: rifacimento di asfalti, marciapiedi, canali delle acque bianche, pubblica illuminazione, aree verdi e spazi sportivi.

"La concomitanza di interventi da parte dell'amministrazione comunale - spiega il sindaco Carlo Bagnasco - nonostante la complessità del periodo e l'emergenza mondiale, puntano a rendere Rapallo attrattiva sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista degli investimenti generando così sviluppo.

Alla fine del mio secondo e ultimo mandato ho il desiderio di lasciare Rapallo rinnovata, più bella e portare a termine le tante opere incompiute che la città aspetta da tanti anni". Entro la fine dell'anno verranno finiti i lavori del parco Canessa, ed è stata deliberata la pratica che prevede la realizzazione di nuovo parco gioco nella frazione di Santa Maria. ''Sono molti i cantieri presenti e tanti altri in via di apertura - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio che - e toccheremo tanti aspetti, dalla pubblica illuminazione, agli asfalti, alla messa in sicurezza delle zone frazionali, alla cura degli immobili comunali". (ANSA).