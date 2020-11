Promette finanziamento su social, truffa scoperta da Polizia

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Una donna ci 51 anni residente a Avellino è stata denunciata per una truffa perpetrata via internet che ha visto vittima uno spezzino. L'uomo, che aveva creduto possibile l'erogazione di un finanziamento proposto su un noto social da un privato, ha effettuato diverse ricariche su una carta prepagata di circa 600 euro, uno volta per la 'copertura assicurativa' del prestito e poi per il 'pagamento delle tasse bancarie'. A transazioni avvenute la vittima è stata informata che avrebbe dovuto effettuare un ulteriore versamento di 188 euro per il pagamento dell'iva. Solo a quel punto ha realizzato di essere stato raggirato e ha sporto denuncia in questura alla Spezia. La polizia è risalita alla titolare della carta sulla quale erano state fatte le ricariche trovando tra l'altro analoghe ricariche fatte da altre persone presumibilmente vittime di raggiri simili e numerosi pagamenti e prelievi in valuta estera effettuati con la stessa carta in Nigeria. (ANSA).