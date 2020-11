Ironia a Ventimiglia, fuochi d'artificio per il coprifuoco

Uno spettacolo pirotecnico è stato improvvisato, ieri sera, tra le 20 e le 21, sul lungomare di Ventimiglia, con il lancio di alcuni fuochi d'artificio. Sul caso sta ora indagando la polizia per risalire agli autori. Si suppone che possa essersi trattato di un modo per salutare l'arrivo del coprifuoco, che scattava alle 22. I fuochi sono stati visti sulla spiaggia, ma non si esclude che possano essere stati lanciati da qualche terrazzo delle vicinanze. L'inconsueto fuori programma non è certo passato inosservato suscitando curiosità.