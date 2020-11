Covid: foto ufficiale Samp giocatori con mascherina

Tutti rigorosamente con la mascherina per lanciare un messaggio importante in questo periodo di emergenza sanitaria. E' la foto ufficiale di squadra della Sampdoria per la stagione 2020/2021. Uno scatto nella splendida e storica cornice di Villa del Principe: tutti, i giocatori e staff tecnico, con la mascherina blucerchiata per sensibilizzare l'attenzione dei tifosi sulla necessità del rispetto del regole per difendersi dal contagio del coronavirus.