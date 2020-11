Covid: Sanremo blindata contro gli arrivi dalle zone rosse

Servizi di controllo sono scattati nella mattinata da parte della polizia locale, allo svincolo dell'A10 di Sanremo e sull'Aurelia, in corso Imperatrice (la maggiore arteria di scorrimento in città) per verificare l'ingresso di automobilisti da Piemonte e Lombardia, regioni in zona rossa da cui è vietato uscire, e di francesi, anche loro in lockdown per l'emergenza sanitaria da Corononavirus. In entrambi i casi il transito è consentito solo con giustificata motivazione: motivi di salute, di lavoro o di necessità.

Chiunque non dovesse rientrare nei casi previsti rischia una multa da 400 euro.