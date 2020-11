Covid: piano anziani Regione Liguria, ecco i custodi sociali

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Regione Liguria, grazie a un accordo con il Forum del terzo settore, potenzia il numero verde 800 593 235 a disposizione degli anziani e le persone fragili e lo raccorda con il servizio dei Custodi sociali, rafforzandolo.

Il 'piano anziani' prevede lo stanziamento di 500 mila euro. Il progetto prevede l'attivazione immediata dei volontari, utilizzando da subito la rete delle associazioni già attive e attivando l'ampliamento degli enti interessati per favorire la massima partecipazione degli enti del Terzo settore. I cittadini over 65 o le persone con fragilità potranno rivolgersi subito al numero verde gratuito operativo dalle 8 alle 20, tutti i giorni dell'anno, per richiedere un servizio di consegna della spesa o dei farmaci, per informazioni o per segnalare difficoltà o altre necessità. Intanto ilComune di Genova, in collaborazione con la Protezione Civile, che attiverà il servizio di spesa a domicilio per anziani con patologie, disabili gravi, immunodepressi e persone in quarantena. "Con questa iniziativa - spiega il governatore Giovanni Toti - andiamo ad aumentare in modo concreto il livello di protezione di una fascia di popolazione che l'emergenza Covid ha reso molto esposta, come confermato dai resoconti giornalieri sulla letalità causata dal virus che riguarda soprattutto gli over 75. Il nostro obiettivo è quello di tutelare la salute di tutti, con un doveroso occhio di riguardo per le persone più fragili":. (ANSA).