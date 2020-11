Covid: ospedale da Campo al pronto soccorso del San Martino

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Potrebbe essere pronto già lunedì l'ospedale da campo, 24 posti letto che saranno sistemati in sei tende, che verrà allestito al policlinico San Martino di Genova, per alleggerire la pressione sul pronto soccorso. A confermarlo il direttore generale del Policlinico Giovanni Ucci. "La struttura sarà posizionata davanti al pronto soccorso, e servirà per alleggerire il peso su quella struttura. Ciò a cui teniamo e sul quale siamo particolarmente attenti, è il fatto che i pazienti non debbano rimanere fermi sulle ambulanze o in strada.

Questo spazio servirà proprio per accoglierli in attesa di essere sistemati nei nostri reparti Covid o in quelli degli altri ospedali della Liguria". La struttura, il cui montaggio è iniziato oggi, è stata allestita dalla Croce Rossa Italiana.

Saranno impiegati nell'attività operatori del Corpo Militare Volontario di Croce Rossa Italiana, Infermiere Volontarie CRI, dipendenti CRI del Centro Operativo Nazionale Emergenze e del Nucleo di Pronto Intervento di Genova. (ANSA).