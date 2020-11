Covid: Liguria, 1.127 casi positivi, 78 in Intensiva

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Sono 1.127 i nuovi casi di contagio in Liguria su un totale di 5772 tamponi processati, 78 in terapia Intensiva e 1.383 ospedalizzati, questi ultimi con incremento di 81 unità. I deceduti, dal 3 al 5 novembre, sono 16 in età compresa tra i 69 e 95 anni. Sono questi i dati diffusi da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero della Salute. Il maggior numero delle terapie intensive è al Policlinico San Martino di Genova ((23). In isolamento domiciliare ci sono 388 pazienti e in sorveglianza attiva 8.681 su base regionale. (ANSA).